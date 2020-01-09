Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten yayınlanan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, Lübnan’da savcılık tarafından sorguya çağrıldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, Beyrut'taki adalet sarayında savcı gözetiminde gerçekleştirilen sorgunun ardından Lübnanlı yetkililer Ghosn’a yurt dışına çıkış yasağı koydu.



Japonya'nın Beyrut Büyükelçisi Takeshi Okubo, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'dan Ghosn ile ilgili işbirliği talep etmişti.

Lübnan'a kaçmıştı

Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan Lübnan'a kaçan Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn hakkında Interpol kırmızı bülten çıkarmıştı.