Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da hafta sonları oyun salonlarına gidip vakit geçirdiğini ve orada tanıdığı bir arkadaşının yönlendirmesiyle terör örgütüne katıldığını anlatan V.İ. şu beyanlarda bulundu:

Kafede bilgisayar oyunu oynadığım sırada Birdal yanıma gelerek kendisiyle gelmem gerektiğini söyledi. Oyun salonundan uzaklaştıktan sonra içinde iki kişinin olduğu bir araca bindirdi. Bu araç beni Arnavutköy’deki 20 yaşlarında bir erkek şahsa teslim etti. O şahıs kâğıda bir not yazarak bantladıktan sonra bana verdi. ‘Bu notu sakla, gittiğin yerdeki şahsa verirsin.’ dedi, hatta ‘Polise yakalanırsan bu kâğıdı gösterme, yut.’ dedi. Otobüs biletimi alıp beni Diyarbakır’a gönderdiler. Diyarbakır’da BDP il binasına gittim. Orada girişteki bir görevliye şifreli olarak ‘Ben Aslı’yı arıyorum.’ dedim. O da bana yukarı, gençlik odasına çıkmamı söyledi. Yukarı çıktığımda erkek görevliye şifreli söz olan ‘Ben Aslı’yı arıyorum.’ dediğimde o da bana ‘Aslı’ olduğunu söyledi. Ben de ona diğer şifre cevabı ‘Ben Kerem’im.’ dedim. Daha sonra bir kadın gelip beni örgüt evine götürdü. Oradan da şifreli bir not ve pusulayı alarak otobüsle Cizre’ye gittim. Cudi Mahallesi’nde bir taziye evindeki görevliye şifreli notu teslim ettim. Daha sonra bir botla Dicle Nehri üzerinden Suriye’ye geçip örgüte katıldım” ifadelerini kullandı.

Terörist V.İ. “Teslim olmak isteyen örgüt mensupları var ancak örgüt tarafından yakalanıp cezalandırılma endişesi ile gelemiyorlar” bilgisini verdi.

5 TERÖRİST TESLİM OLDU

Bu arada İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK/KCK mensubu 5 teröristin Şırnak Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı 8’e yükseldi.