Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada hükmü açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Cafer Tekin İpek’i, “FETÖ’ye üye olmak”, “SPK Kanunu’na muhalefet”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarından 79 yıl, 8 ay, 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Sanıklardan anne Melek İpek hakkında ise “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl, 6 ay, “SPK Kanunu’na muhalefet” suçundan da dört yıl, iki ay hapis ve 104 bin 100 lira adli para cezası verildi.Firari sanıklardan Akın İpek ile dört kişinin dosyalarının ayrılması kararlaştırıldı.

Sanıklar, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Ebru İpek, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu’nun kayyum yönetiminde bulunan Koza-İpek Holding bünyesindeki payları oranındaki hisselerinin hisselerinin müsadere yoluyla Hazine’ye devredilmesine hükmedildi.