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İstanbul Boğazı çift taraflı gemi trafiğine kapatıldı
10.01.2020 - 08:25 | Son Güncelleme: 10.01.2020 - 08:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valiliği İstanbul Liman Başkanlığı ve Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul Boğazı'nın sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığı duyuruldu.
Etiketler : istanbul boğazı,
674199 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/674199.aspx
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