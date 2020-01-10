Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camii’nden ayrıldıktan sonra Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamlanmasına az bir süre kalan kuleyi gezerek incelemelerde bulundu.