Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camii’nden ayrıldıktan sonra Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamlanmasına az bir süre kalan kuleyi gezerek incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi’nde incelemelerde bulundu
10.01.2020 - 16:11 | Son Güncelleme: 10.01.2020 - 16:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tamamlanmasına az bir süre kalan Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi’nde incelemelerde bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi,cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,
674300 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/674300.aspx
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