Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

Gazetecilerin sorunlarını dinleyen TBMM Başkanı “İfade hürriyeti, demokrasi, basın hürriyeti bakımından bundan 10 yıl öncesine göre daha iyi bir durumda olduğumuzu söyleyemeyiz. Bunun dünyadaki şartlarla ve konjonktürle de ilgisi var. Gerekli adımları atmak mecburiyetindeyiz” dedi. Buluşmada Şentop’a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘FETÖ’yle mücadelede siyaset kurumunun da bu illetten temizlenmesi elzemdir’ çıkışı hatırlatıldı. Şentop şunları söyledi: Bu hadise hepimizin üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu. Sayın Bahçeli’nin de çok yakından takip ettiğini görüyoruz. Türkiye bu örgütün ilk sırada tehdit ettiği ülke ama faaliyet gösterdiği bütün ülkeler bakımından bir tehdit. Zaman zaman bazı ülkelerde başlarını yeniden çıkarmaya çalıştıklarını görüyoruz. Yakın zamanda ziyaret ettiğim bir ülkede bunu gördüm ve ikaz ettim. Türkiye’ye gittiğimde FETÖ’cü hesaplardan oğlum üzerinden bana saldırılar oldu. Hesaplar yeni açılmış. Hatta bir siyasetçi de bir yakın arkadaşına işe soktukları birisinin hesap açması ve oradan benim aleyhime Tweet attırılmasını söylemiş. Bunlarla ilgili hukuki takipleri yaptırıyoruz.