Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem... İstanbul'da korkutan deprem! Hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar internette "İstanbul'da deprem mi oldu?" şeklinde aramalar yapıyor. Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da hissedilen depremin Marmara Denizi'nde saat 16.37'de, 4,7 büyüklüğünde 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

VALİ YERLİKAYA: ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kandilli Rasathanesi verilerine göre Marmara Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirterek depremin çevre illerde de hissedildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Marmara Denizi'nde başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim.”

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

MARMARA DENİZİ'NDE 9 SAATTE 35 DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) yaptığı derlemeye göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 1,6 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 06.28'de meydana geldi.

Bu depremin ardından saat 15.26'ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedildi.