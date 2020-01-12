Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk “Daha önce yurt dışından getirilen 20 ilacın eş değerleri ülkemizde ruhsat aldığı için artık eczaneler aracılığıyla satışa sunulmuştur” dedi. Düzenleme ile yeni işlem kodlarının tanımlandığını da belirten Bakan Selçuk “Biyokimya işlem kodları sayesinde hastalıklarımızın tanı ve tedavi takibi daha doğru bir biçimde gerçekleştirilecek. Her bir testin ulusal kimliği olacak. Böylece hasta hakkında ayrıntılı ve sağlıklı verilere ulaşılabilecek” bilgisini verdi.