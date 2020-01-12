Selçuk “Daha önce yurt dışından getirilen 20 ilacın eş değerleri ülkemizde ruhsat aldığı için artık eczaneler aracılığıyla satışa sunulmuştur” dedi. Düzenleme ile yeni işlem kodlarının tanımlandığını da belirten Bakan Selçuk “Biyokimya işlem kodları sayesinde hastalıklarımızın tanı ve tedavi takibi daha doğru bir biçimde gerçekleştirilecek. Her bir testin ulusal kimliği olacak. Böylece hasta hakkında ayrıntılı ve sağlıklı verilere ulaşılabilecek” bilgisini verdi.
9 ilaç geri ödeme listesine alındı
12.01.2020 - 04:11 | Son Güncelleme: 12.01.2020 - 04:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile biri lösemi, dördü epilepsi olmak üzere dokuz ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.
Etiketler : resmi gazete,ilaç ödeme,
674561 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/674561.aspx
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