MSB:"12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren başlayan Libya ve İdlib’teki ateşkes uygulaması, münferit bir iki olay dışında devam etmektedir. Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir."
MSB'den Libya ve İdlib açıklaması
12.01.2020 - 12:38 | Son Güncelleme: 12.01.2020 - 12:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren başlayan Libya ve İdlib’teki ateşkes uygulaması, münferit bir iki olay dışında devam etmektedir. Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir."
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,MSB,ateşkes,
674621 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/674621.aspx
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