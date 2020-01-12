Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB:"12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren başlayan Libya ve İdlib’teki ateşkes uygulaması, münferit bir iki olay dışında devam etmektedir. Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir."