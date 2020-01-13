Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turan, Baykal dönemine vurgu yaparak “Gördük ki o partide isim benzerliğinden başka hatıra kalmamış” dedi. Libya’nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükûmetiyle yapılan anlaşma ile iki ülkenin sınır komşusu olduğuna dikkat çeken Turan “Bundan sonra petrolden doğalgaza, balıkçılığa kadar Akdeniz’e kıyısı olmayanların değil artık her türlü konuda Türkiye’nin onayı gerekecek” dedi.

“Biz bunu yaparken tüm partilerin beraber evet demesini isterdik ama terörle arasına maalesef mesafe koyamayan malum parti ve onun yandaşı olan parti evet demedi” ifadesini kullanan Turan “Ancak bu süreçte eski CHP Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal ‘Bu işten gurur duyuyoruz, bu hamle Türkiye’nin lehinedir’ dedi. Yani, millî olmak yerli olmak böyle bir şey. Partiler farklı olabilir, siyasette polemik olur ama ortak paydalarda, Türkiye’nin ortak yarış yaptığı konularda böyle ihtilaf olur mu? Fakat gördük ki, o partide isim benzerliğinden başka hatıra kalmamış. Biz isteriz ki millî meselelerde bütün partiler, bütün kurumlar hep beraber ‘tek devlet’ diyebilsin, ‘tek bayrak’ diyebilsin. Biz bunu bekleriz. O yüzden ‘Libya’ya asker gidecek hayır derim’ tarzı davranışların kimseye faydası yok” diye konuştu.