Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

FETÖ yapılanmanın en üst katında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile yakın çevresinde bulunan 13 kişilik Yüceler grubu olduğu aktarıldı. Bu grubun darbe girişimi sonrasında örgütün nasıl bir strateji izleyeceği konusunda değerlendirmeler yaptığı ifade edildi. Sonrasında ise firari örgüt mensuplarının temsil edildiği ‘Kaçak’ grubu ile İbn-i Erkam grubu bulunuyor. Örgüte finansal güç sağlayan İbn-i Erkam grubunda bulunanlar ağırlıklı olarak ticaretle uğraşıyor. Gruptakilerin, ortaokul ya da lise yıllarında FETÖ ile irtibatını kestiği, bu sayede geriye dönük yapılacak araştırmalarda herhangi bir iz bulunmadığı belirtildi.

Serdengeçti ise İbn-i Erkam sınıfı örgüt mensuplarının birinci derece akrabası kişilerden oluşan 600 kişilik bir grup. Feda grubunda da 15 Temmuz’un ardından deşifre olan örgüt mensuplarının temsil ettiği grup olarak nitelendirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Söz konusu gruplarda bulunan örgüt mensuplarıyla ilgili operasyon düğmesine basılacak.