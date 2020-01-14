Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen (4 Aktif, 7 İhraç, 9 Emekli, 2 İstifa, 2 Naklen Tayin (Sağlık Bakanlığı), 3 Malul) 27 Astsubay rütbesinde şüpheli şahıs ile Askeri Mahrem Yapı içerisinde bulunduklarına dair tespitte bulunulan 4 sivil mahrem sorumlu olmak üzere toplam 31 kişi hakkında, Ankara merkezli 10 ilde 14/01/2020 tarihi itibariyle gözaltı kararı verilmiş, şu ana kadar 22 şüpheli yakalanmış olup diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir.