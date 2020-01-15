Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin’de doğup büyümüş bir Kürt kızı olduğunu ifade eden Gülay Demir “Kürt çocukları üzerinden tiyatrolar yapıldı, filmler çevrildi. Ama artık bilmeliler ki, o tiyatrolarda perdeler kapandı, filmler vizyona artık girmiyor. Kürt çocukları kendi senaryolarıyla kendi filmlerinin kahramanları oluyorlar. Yaram var ama elhamdülillah yarama yârenlik edenler de var. Teşekkür etmeyi, affetmeyi öğrendim. Mazlumlar için inşirah var, zalimler için yaşasın cehennem” diye konuştu.

Demir’in konuşması, salondakiler tarafından ayakta alkışlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şimdi önümde gördüğünüz şu saksıda, şehit babasının kabrinin toprağının yanında 81 ilden aldığı toprak var. Bu çiçeği evimde saklayacağım” dedi.