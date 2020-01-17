Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

CHP’lilerin projeye karşı çıkmadıklarını ifade eden Özkan “Milletimiz CHP’yi dinlemiyor. Eğer dinlemiş olsaydı, bugün İstanbul ve ülkemiz çok ciddi krizlerle karşı karşıya kalacaktı. Ama şunun altını çizeyim; CHP özü itibarı ile bu projeyi destekliyor” dedi.

Özkan şunları kaydetti: Kanal İstanbul’un güzergâhı olabilecek muhtemel bölgelerin tamamı CHP’lilerin. Özellikle parti yöneticileri il ve ilçe başkanları nezdinde çok ciddi arsalar aldıklarını ve araziler kapattıklarını biliyoruz. Demek oluyor ki, CHP bu projeyi sözde karşı çıksa da özde destekliyor.

CHP: ÖNERGE VERDİK

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “CHP’liler Kanal İstanbul Projesi güzergâhında arazi kapattı” diyen Cahit Özkan’a cevap verdi. Özel, “CHP’liler yapılmasına karşı çıktığı, yapılmayacağını düşündüğü bir kanaldan arsa topladı diyorlar. Allah akıl, fikir versin ama Cahit Özkan’a samimi bir çağrı… Biz araştırma önergemizi verdik. Diyoruz ki: Kanal İstanbul’un etrafındaki son dokuz yıldaki mülkiyet değişimlerini araştıralım. Eğer CHP’liler arsa kapatmışsa biz rezil olduk. Demek ki biz delirmişiz” dedi.