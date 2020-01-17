Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Adana, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Karaman’da bulunan 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.