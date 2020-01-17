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İçişleri Bakanlığı: "Almanya uyruklu 4 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir"
17.01.2020 - 19:59 | Son Güncelleme: 17.01.2020 - 20:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: "Almanya uyruklu 4 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen 4 Almanya uyruklu YTS ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 179 olmuştur."
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,yts,
675700 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/675700.aspx
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