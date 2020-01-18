Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC BAŞBAKANI TATAR'DAN RAHŞAN ECEVİT'İN ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ TAZİYE MESAJI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Başbakanı Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in hayata gözlerini yummasının ardından taziye mesajı yayımladı. Tatar mesajında, “Kıbrıs Barış Harekatı’nın emrini veren Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit'in muhterem eşleri Rahşan Ecevit'in ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hükümetimiz, Ulusal Birlik Partisi ve şahsım adına kalbi daima Kıbrıs Türk Halkı için atan, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, tüm ulusumuza, sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN RAHŞAN ECEVİT İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizde pnömoni ve kronik böbrek rahatsızlığı tedavisi gören Rahşan Ecevit Hanımefendi tüm çabalarımıza rağmen hayatını kaybetti. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim."

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN RAHŞAN ECEVİT İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Şentop, Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Şentop, mesajında, "Vefat eden merhum başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ'DEN RAHŞAN ECEVİT İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Destici Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Merhum başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi, Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Parti'nin kurucusu ve ilk genel başkanlığını da yapan Sayın Rahşan Ecevit'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine de başsağlığı diliyorum."