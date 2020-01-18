Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun Ankara - HDP’li Karaman, Hakkâri sokaklarının 3 yıllık çöp toplama işini 13 milyon 368 bin liraya ihaleye çıkardı. Karaman daha sonra, çöp toplama işini pazarlık usulü ile aylık 284 bin 700 liraya yaptırmaya başladı. Oysa aynı iş 2016 yılında, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen dönemin Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim tarafından aylık 125 bin lira karşılığında yaptırılıyordu.



İHALE İPTAL EDİLDİ

Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı İdris Akbıyık, HDP’li Karaman’ın aynı işi yüzde 228 daha fazla yaptırdığını tespit etmesi üzerine inceleme başlattı. Söz konusu ihale için hazırlanan teknik ve idarî şartname incelendi. İhale, Kamu İhale Kurumu (KİK) ilanındayken iptal edildi. Başkan Vekili Akbıyık, aynı işi 3 yıllığına yaklaşık 7 milyon daha az bir rakamla 5 milyon 925 bin 600 liraya ihale etti.



SANIK KAYINBİRADERE İŞ

Öte yandan, Karaman’ın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan farklı tarihlerde tutuklanan kayınbiraderi S.Ç.’yi de işe aldığı tespit edildi. S.Ç’nin, sözde Öz Savunma Birliği (ÖSB) yapılanmasında faaliyet gösterdiği, terör örgütünden aldığı talimatları örgütün gençlik yapılanmasına ilettiği ve eylem yapmaları için maddi destekte bulunduğu öğrenildi.