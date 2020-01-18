Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tanık eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Üyesi Harun Kodalak, Erdem’i 30 yıldır tanıdığını, 1987’de öğrenciyken aynı evde kaldıklarını söyledi. Sanık Erdem’in FETÖ ile irtibat ve iltisakına ilişkin bildikleri sorulan Harun Kodalak, şöyle konuştu: Birol Erdem FETÖ’cü falan değildir, bağlantısı yoktur. Bilakis, 2012’deki MİT krizinden itibaren, daha o dönemde, net şekilde örgütle mücadeleyi başlatan tek bürokrattır. Erdem ile aynı evde kaldık. Örgütle irtibatına dair hiçbir şahitliğim yok.

Sorular üzerine “FETÖ’nün, AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanımıza yargı eliyle yaptığı ilk darbe Deniz Feneri soruşturmasıdır.” diyen Harun Kodalak, bu soruşturma açıldığında Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekililiği görevinde bulunduğunu söyledi.

FETÖ’den yargılanan dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş’in soruşturmayı kendisine verdiğini, kimlerle çalışmak istediğini sorduğunu anlatan Kodalak, şu ifadeyi verdi: O soruşturmada Deniz Feneri için toplanan paraların AK Parti’ye aktarıldığı ispatlanmaya çalışılmış. AK Parti Yozgat Şefaatli ilçe örgütüne paraların gittiği iddia edilmiş. Yetki olmadığı halde bizden önce hesap hareketlerine bakılmış, bir şey çıkmayınca dosya kenara atılmış.