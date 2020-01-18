Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Akıllı Şehirler” toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği mektup merak konusu olmuştu.

Gazeteciler dün cuma namazı çıkışı Erdoğan’a “Ekrem İmamoğlu size bir mektup vermişti, içeriğinde de Kanal İstanbul’la ilgili bilgiler olduğunu söyledi. ÇED Raporu da onaylandı, nasıl bir süreç bekliyor?” diye sordu. Cumhurbaşkanı “Bu mektup gizli bir mektup, kendisi böyle bir açıklama yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum ama, mektubun içeriğinde sizin anlattıklarınızdan daha farklı şeyler var. Bunları benim açıklamama gerek yok. Niye? Eğer kişiye özel bir mektupsa üzerinde özellikle kapalı olan kısımda çizikler varsa bu şahsa aittir. Benim bunu açıklamam doğru olmaz. Kendisi böyle bir şeyi açıklamış olursa daha isabetli olur. Ama ben gündemde olan bir konu olması hasebiyle, Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil. Kanal İstanbul konusu bizim konumuz” diye cevap verdi.

Kanal İstanbul güzergâhında bazı CHP’lilerin arazi aldığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Cumhurbaşkanı “Son günlerde bir şey ortaya çıktı, ‘CHP’liler buralarda yer kapatıyor’ falan diye. Bu da benim derdim değil. Niye? Parası olan gider nereden ne alacaksa, satıcısı bellidir, çok da beni ilgilendirmiyor. Dünyada İspanya’da, Miami’de, şurada, burada bu kadar gidip yer alanlar var. Kimse ‘niye buradan böyle bir yer aldın?’ diyor mu?” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın “Benimle onun arasında’ dediği dört sayfalık mektubun içeriğini Ekrem İmamoğlu açıkladı. İBB Başkanı “Mektubumuzda, İBB ile merkezî hükümetin arasındaki kanalların bozulmasını isteyen kişilerin olduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini, buna müsaade edilmemesi gerektiğini yazdım. Bazılarının gazetede yazdığı gibi değil. Dört sayfalık mektupta Kanal’ı anlatacak değilim. Ben, o konuyu yüz yüze anlatmak isterim. Bundan sonraki takdir sayın Cumhurbaşkanı’na aittir. Cevabını merakla ve açıkçası acil bir şekilde İstanbul halkı adına beklemekteyim, henüz bir cevap almadım” diye konuştu.