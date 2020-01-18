Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - Edinilen bilgilere göre, Metin İyidil, hakkındaki yakalama kararını yeğeni Batuhan Özdemir’in evindeyken öğrenmesi üzerine, bir gece daha evde kalıp sabah teslim olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Özdemir çifti, İyidil’i Aslı Özdemir’in ailesinin evine götürmeye karar verdi. Aslı Özdemir, İyidil’i de alarak kendi ailesinin evine gitti. Polislerinin, eve operasyon düzenlemesi üzerine Batuhan Özdemir, İyidil’in nerede olduğunu söyledi. Daha sonra polis Aslı Özdemir’in anne babasının evine giderek İyidil’i burada yakaladı. Aslı ve Batuhan Özdemir’i de gözaltına aldı. Polis daha sonra da İyidil’in saklanmasına yardım ettiği iddiasıyla avukatı Abdullah Kaya’yı da gözaltına alarak Emniyet’e götürdü. 3 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



“YEĞENİNİN EVİNE BIRAKTIM”

Avukat Kaya, ifadesinde İyidil’i kaçırmaya çalıştığına yönelik suçlamayı reddetti. Kaya, tahliyesinden sonraki gün İyidil’in evinde kahve içtikten sonra, bir avukat arkadaşının yanına gittiklerini söyledi. Kaya “İyidil daha sonra İstanbul’dan (darbe girişimi sırasında EDOK komutanı olan ve derdest edilen emekli orgeneral) Kamil Başoğlu’nun geleceğini söyledi. Kendisini Başkent Üniversitesi önünde bıraktım. Akşam bir AVM’de karşılaştık, yemek yedikten sonra yeğeni Batuhan Özdemir’in evine bıraktım” dedi.