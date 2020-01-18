Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı Harekatı Bölgesi’nde bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul’un naaşı memleketi Eskişehir’de toprağa verildi.

Şehidin ablası Şefika Duman tabutun yanına gelerek “Kahramanım benim” diye seslendi. Şevket Tombul’un Kumsal adından 4 yaşında bir kız ve Kıvanç adında 6 aylık bir erkek çocuğu bulunurken, Kıvanç’ı en son 8 günlükken gördüğü belirtildi.

Aynı saldırıda şehit olan 29 yaşındaki Piyade Teğmen Sinan Bilir’in cenazesi memleketi Tokat’ta, 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı da Şanlıurfa’da son yolculuğuna uğurlandı. Bir ay önce evlendiği eşi Ayten Alpaklı al bayrağa sarılı tabuta son defa dokunarak gözyaşları döktü. 8 yaşındaki kardeşi Memati ise asker kıyafeti giyerek omuzlarına astığı Türk Bayrağıyla tabutun yanına gidip öptü.

Hakkâri’de atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan (28), memleketi Mersin’de defnedildi. Aynı kazada şehit olan sözleşmeli er Sait Miyanyedi de memleketi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde toprağa verildi.



HAKKÂRİ’DEN ACI HABER

Hakkâri’de nöbet tuttuğu sırada Kuzey Irak’tan sızma girişimi yapan teröristlere karşı attığı el bombasının yakınına düşmesi sonucu yaralanan Sözleşmeli Fevzi Altınayak, kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehidin acı haberi Konya’nın Ilgın ilçesindeki yakınlarına yetkililer tarafından verildi. Şehadet haberini alan baba Mehmet, anne Elif Altınayak gözyaşlarını tutamadı. Şehit askerin bekâr ve 5 kardeşi olduğu öğrenildi.