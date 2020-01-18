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MSB'den Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama
18.01.2020 - 14:33 | Son Güncelleme: 18.01.2020 - 14:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Somali’de masum sivilleri hedef alan ve 4’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir."
Etiketler : msb,somali,açıklama,
675859 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/675859.aspx
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