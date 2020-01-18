Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak Somali’de müteahhitlik şantiyesine gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklama yaptı.
Ticaret Bakanı Pekcan, “Somali’de proje yürütmekte olan müteahhitlik firmamızın şantiyesine gerçekleştirilen saldırıda yaralanan işçilerimize ve firma yetkililerine acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızın bir an evvel ülkemize getirilmesi için ilgili tüm kurumlarımızla beraber çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Bakan Pekcan'dan Somali açıklaması
18.01.2020 - 14:37 | Son Güncelleme: 18.01.2020 - 14:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Somali’de yaralanan işçilerimize ve firma yetkililerine acil şifalar diliyorum” dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak Somali’de müteahhitlik şantiyesine gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklama yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,Somali,
675861 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/675861.aspx
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