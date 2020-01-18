Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Beyoğlu'na geldi. Erdoğan'ı Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ferit Şahenk karşıladı. Yapımı devam eden proje hakkında bilgiler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport'u inceledi
18.01.2020 - 15:13 | Son Güncelleme: 18.01.2020 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'ndaki Galataport projesini yerinde inceledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
675864 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/675864.aspx
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