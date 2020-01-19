Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede en çok konuşulan projelerden biri olan BESA gruba ait olan toplam 330 villa ve 90 odalı otelin yer alacağı The Bo Viera projesinin ilk etabında inşa edilen konutların kaçak olan kısımları yıkıldı. İlk etapta yıkılan binaların yerine yeşil alanlar yapıldığı görüldü. 3 etaptan oluşan projenin ikinci etabında ise dolgu yapılarak inşaatın devam ettiği gözlendi. Projenin 2. kısmına başlanması, Bakanlık ve Bodrum Belediyesi yetkililerini harekete geçirdi. The Bo Viera projenin ikinci ayağında iskan ve ruhsat alınmadan inşaata başlandığı iddia ediliyor. Eren Ayhan MUĞLA İHA