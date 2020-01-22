Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 3,5 yıldır firari olarak aranan şüpheli Bekmezci’nin en son 2016 yılında seyahatlerinden birini gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Terör örgütü elebaşının kendisi ile doğrudan irtibatı bulunan Bekmezci için “‘Onu üzen beni üzmüş kadar olur” şeklindeki sözleri, güvenlik birimlerinin raporlarına yansıdı. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen örgütsel bilgi, belge ve dokümanları toplayan Bekmezci’nin örgütte “canlı kurye” olarak tabir edilen bir uygulamayla ABD’ye gittiği, burada terör elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü, ardından da aynı şekilde aldığı mesajları Türkiye’ye getirdiği belirtildi. İzmir polisi, şüpheli Bekmezci’nin yakalandığı hücre evinde 11 cep telefonu ele geçirdi. Bu arada Bekmezci’nin 3 ay önce kalça ameliyatı olduğu öğrenildi. İzmir polisi, ameliyatın sahte kimlik bilgileriyle mi yapıldığını ya da başka bir yöntem mi izlendiğini araştırıyor.