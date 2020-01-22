Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yedi yılda sekiz seçim gördü. Görev süresinin dolmasına kısa bir süre kalan Sadi Güven, YSK Başkanlığında yaşadığı dönemi değerlendirdi. Güven “Görevde bulunduğum sürede 2 Cumhurbaşkanlığı, 3 milletvekilliği, 2 mahallî idareler seçimi, bir de halk oylaması olmak üzere 8 seçim yapıldı” dedi.

ELEKTRİK SONUÇLARI ETKİLEMEDİ

En çok hangi seçimde zorlandığı sorusu üzerine Güven, Türkiye’de siyasetin, halkın seçime ilgisinin büyük olduğunu, seçimlerin zor geçtiğini, kolay bir seçim bulunmadığını söyledi. Seçim güvenliğinin önemine işaret eden Güven “Hep sağlıklı, güvenilir şekilde yapılması için gayret sarf ettik. Bir ara elektrik kesintisi üzerinden tartışmalar oldu. Bu seçim sonuçlarını etkileyen bir şey değildi. Hiç de etkilemedi. Ancak vatandaşın en azından zihnindeki bu düşünceyi, korkuyu giderme adına tüm ilçe seçim kurullarını güç kaynağıyla takviye ettik” diye konuştu.

DÜNYADA BÖYLE BİR ŞEY YOK

Güven sözlerini şöyle sürdürdü: Biyometrik kimlik uygulamasına bizim de geçmemiz gerekir. YSK buna hazır. Oy kullanmaya gelen kişi biyometrik kimliğini gösterdiğinde, bilgisayarla kimin oy kullanmaya geldiğini kontrol imkânı olacaktır. Yasal mevzuat değişikliğiyle, sandıkların dışarıdan içerisi görünmeyecek şekle getirilmesi suretiyle zarfın kaldırılması da gerekir. Böylece, kapalı zarflar nedeniyle oyların iptali ortadan kalkar. Dünyanın hiçbir yerinde artık bu yok. Bunun düzeltilmesi gerekir.

TENKİTLERE ASLA ALINMADIM

Yasal değişiklik yapılırsa vatandaş seçim günü neredeyse orada oyunu kullanabilir. YSK böyle bir uygulamayı yapmaya hazır. Yapamadığım şeylerden birisi de bu... Tartışmalar, tenkitler, hakaret düzeyine ulaşmadığı sürece bizim için bedava akıldır. Sistemin gelişmesi açısından siyasi partilerin, bilim adamlarının tenkitlerini dikkate alıyoruz. Tenkitlere hiçbir zaman alınmadım, alınmıyorum, faydalı bile görüyorum.

TERZİ ÇOCUĞUYUM

Görev süresinin bitmesiyle emekliye ayrılmayı düşünen Güven, bundan sonra çok vakit ayıramadığı ailesiyle ilgilenmeyi planlıyor. Sadi Güven “Geriye dönüp baktığınızda keşkeleriniz oldu mu?” sorusuna ise şu karşılığı verdi: Ben keşkelerle yaşamadım. Hep hayatımda ‘iyi ki’ demeyi sevdim. Ben bir terzi çocuğuyum. Annem okumayı sonradan öğrendi. Buraya onların fedakârlıklarıyla geldim. Devletimize hizmet için buralarda bulunduk.

TÜRKİYE'DE OLMADIĞI İÇİN ÇOK UTANMIŞTIM

Yurt dışında yaşayan vatandaşların ilk defa 2014’te oy kullanmaya başladığını hatırlatan Sadi Güven, bu uygulamanın da kendi döneminde hayata geçirildiğini belirtti. Yurt dışındaki 120 temsilcilikte seçim yapıldığını, bu seçimlerin de sağlıklı yürütüldüğünü aktaran Güven, oyların saklanmasında, Türkiye’ye getirilmesinde siyasi partilerle hareket edildiğini, siyasi partilerin kontrol edebileceği sistem kurulduğunu bildirdi. Güven, yurt dışındaki seçimlerin de bugüne kadar hiçbir itiraz olmaksızın gerçekleştirildiğini vurguladı. YSK Başkanlığı döneminde, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olanlar için seyyar sandık uygulamasının başlatıldığını hatırlatan Güven, devletin sandığı bu durumdaki vatandaşların ayağına götürdüğünü, bu uygulamayı yurt dışında gördüğünde Türkiye’de olmadığı için utandığını ifade etti.