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4 PKK/YPG’li terörist mühimmatlarıyla birlikte ele geçirildi
22.01.2020 - 10:23 | Son Güncelleme: 22.01.2020 - 10:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad’da eylem hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerdeki silah ve mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi."
Etiketler : msb,tel abyad,
676643 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/676643.aspx
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