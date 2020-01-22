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HSK:"Görevdeki hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ ihbarları titizlikle inceleniyor"
22.01.2020 - 17:50 | Son Güncelleme: 22.01.2020 - 17:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HSK: “FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakları sabit görülen 3 bin 926 hakim ve savcı hakkında meslekten çıkarma kararı verilmiştir. Halen görevde olan hakim ve savcılar hakkında FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisaklarına dair gelen tüm ihbar ve şikayetler titizlikle incelenmekte olup, ilgililer hakkında inceleme ve soruşturma izinleri verilmekte.”
Etiketler : HSK,
676720 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/676720.aspx
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