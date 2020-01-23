Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin Ayvalık’ın Altınova Mahallesi Tuzla mevkinde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 15 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğü ile koordine kurularak gerekli yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.