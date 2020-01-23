Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Bekçilerin yetkisini arttıracak teklifte ön plana çıkan maddeler şöyle:

∂ Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek için imtihanda başarılı olma şartı aranacak.

∂ Görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içerisinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek.

∂ Şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.

∂ Zor ve silah kullanma yetkisine sahip bulunacak, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak.

∂ Görevli oldukları mülki sınırlar içerisinde halkın istirahat, sağlık ve selametini sağlayacak.

∂ Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibarıyla yardıma muhtaç olanlara yardım edecek.

∂ Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir hayvana rastlanıldığında verebileceği zararları engellemek için kişileri alandan uzaklaştıracak, ilgili genel kolluk ve belediyeyi durumdan haberdar edecek.

∂ Kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar tedbir alacak.

∂ Haftalık çalışma süresi kırk saat olacak.