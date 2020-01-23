AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Bekçilerin yetkisini arttıracak teklifte ön plana çıkan maddeler şöyle:
∂ Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek için imtihanda başarılı olma şartı aranacak.
∂ Görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içerisinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek.
∂ Şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.
∂ Zor ve silah kullanma yetkisine sahip bulunacak, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak.
∂ Görevli oldukları mülki sınırlar içerisinde halkın istirahat, sağlık ve selametini sağlayacak.
∂ Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibarıyla yardıma muhtaç olanlara yardım edecek.
∂ Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir hayvana rastlanıldığında verebileceği zararları engellemek için kişileri alandan uzaklaştıracak, ilgili genel kolluk ve belediyeyi durumdan haberdar edecek.
∂ Kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar tedbir alacak.
∂ Haftalık çalışma süresi kırk saat olacak.
Bekçiye ‘polis’ yetkisi
Yeni teklif ile gece bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak. Kimlik sorabilecek.
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Bekçilerin yetkisini arttıracak teklifte ön plana çıkan maddeler şöyle:
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