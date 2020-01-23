Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törene yakınları ve sevenleri katıldı. ‘Toprak Dede’ lakabıyla anılan Karaca, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakiben Edirnekapı Mezarlığı’na götürüldü. Merhum, burada dualarla toprağa verildi. Bu arada Millî Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı, Hayrettin Karaca anısına 81 ilde fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, velilerimizle beraber rahmetli Hayrettin Karaca’nın hatırasını yâd ediyoruz” dedi. İHA