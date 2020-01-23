Törene yakınları ve sevenleri katıldı. ‘Toprak Dede’ lakabıyla anılan Karaca, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakiben Edirnekapı Mezarlığı’na götürüldü. Merhum, burada dualarla toprağa verildi. Bu arada Millî Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı, Hayrettin Karaca anısına 81 ilde fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, velilerimizle beraber rahmetli Hayrettin Karaca’nın hatırasını yâd ediyoruz” dedi. İHA
‘Toprak Dede’ anısına 81 şehirde ağaç dikildi
23.01.2020 - 03:16 | Son Güncelleme: 23.01.2020 - 03:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca için dün cenaze töreni düzenlendi.
Etiketler : toprak dede,haberler,
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