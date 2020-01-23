Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik - Türkiye’nin dünya çapında lezzeti dönerde yüzde 85’e ulaşan ‘merdiven altı’ üretime savaş açan Uluslararası Döner Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Mercan’ın önceki gün gazetemiz aracılığıyla gündeme getirdiği iddiaları döner ustalarına sorduk. Döner üretimine standart getirilmesini olumlu bulan ustalar, günü geçmiş tavukların çamaşır suyuyla yıkanmasının halk sağlığını tehdit edeceğini belirtiyor. Tavukta fason üretim yapan yerlerin yağ ve deri gibi yan unsurları dönerin içine katarak maliyeti düşürdüklerini anlatan ustalar, üretimden ayrılan imalatın da denetlenmesi gerektiğini ifade ediyor.



Derdimizi anlatamıyorduk

Döner ustası Metin Hoşrenk, barkod sistemiyle dönerin içine atılan; bütün malzemelerin gramajına kadar hepsinin yazılacağını belirterek “Müşteri bunların hepsini görecek. Bu uygulama başladı. İmalathanelere yazı gönderdiler. Bizim için çok iyi oldu. İnsanlara dert anlatmaktan yorulmuştuk. ‘İçine ne katıyorsun’ diye güvenmiyor adam lafına” dedi. Tavuk döneri ucuz yapan fason üretim olduğunu anlatan Hoşrenk “Deri, yağ oranını fazla koyar bunları yaparlar. Cezalar 11 bin TL’den başlayıp katlanarak çıkıyor. Tavuğu saklama şartları önemli. Aynı şey belgesi olan imalatlar için de geçerli. Streçleyip derin dondurucuya atıyor. Dinlendirip sonra mı atıyor? Onları da yapmaları lazım” dedi.



Eski döneri kullanıyorlar

Döner ustası Mustafa Yumuşakdiken de “Hazır dönerin gelmesi iyi olur. Bazı işletmeler bugün kalan döneri sonraki gün ısıtıp kullanıyor. Bu zararlı. Baharatı otomatik olarak kimyasallaşıyor. O nedenle dönere bir standart getirilmesi iyi olur” ifadelerini kullandı.



Denetim güzel halk sağlığı için yararlı olur

Döner ustası Sabri İşner: Merdiven altı yerlerde sıkıntılar var. Döner bize amblemli olarak geliyor. Merdiven altı üretim yapan hem kendi kaybediyor hem de yiyenlere sıkıntı veriyor. Halk çok ucuzsa gitmeyecek. Ben de yemiyorum çok ucuzsa. Et döner bizde porsiyonu 30 lira. 120 gram veriyoruz. Bunun altındakiler, adam sirkülasyon olsun diye 6 liraya veriyor. Kilosunu zaten alıyoruz 60 liraya. Bize maliyeti bu... 10 tane satsan 60 lira yapar. Nasıl bu fiyata satılıyor ben anlamıyorum. Nereden geldiğini bilmiyoruz ama sıkıntılı olabilir. Denetim güzel bir şey. Halk sağlığı için yararlı olur. Onu tasdik ediyoruz. Biz temiz güzel yapıyoruz, pahalı denebilir ama diğer yerler de 6 liraya satacağına 15 liraya satsa hiç olmazsa millet rahat yer.



GIDA MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ

Farklı kimyasallar kullanılıyor

Sefa Bilgitekin ANKARA - Merdiven altında üretilen tavuk dönerlerde çamaşır suyunun kullanılmasına dair haber geniş yankı uyandırırken, konuyu uzmanlarına sorduk. Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdülsamed Boyu “Merdiven altı yerlerde böyle bir durum yaşanabiliyor. Bu iddia işini iyi yapanlar olduğu gibi kâr amacıyla bir gün öncesinden kalan tavuk döneri dondurucuya atıp tekrar kullanan da var. Bozulmaya yakın tavukları farklı kimyasallar kullanarak maskeleyebiliyorlar. Çok farklı yöntemler var. Bu bir anlamda tavuk dönerdeki bozulmayı geciktiriyor” dedi. Problemin ortadan kalkması için gıda mühendislerinin patronların himayesinden çıkması gerektiğini kaydeden Boyu “Bizi devlet yönlendirsin istiyoruz” diye konuştu.



EKİPLERİN SAYISI ARTMALI

Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu da “Vatandaşlarımızın fastfood beslenme alışkanlığına yönelişini fırsat bilen, tek amacı ticari kazanç olan bazı art niyetli işletmeler bu tür yaklaşımları suistimal ederek tüketicilerimizin sağlığı ile oynamakta” dedi. Ali Eroğlu, şöyle konuştu: Gıda denetim ekiplerinin sayısının artırılması ve veteriner hekimlerin bu ekiplerde daha etkin görev alması sağlanmalı. ‘Çiftlikten sofraya Gıda Güvenirliliği’ kapsamında yeterli veteriner hekim istihdamı sağlanmalı.