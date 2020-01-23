Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal İstanbul’dan geçen gemilerin dörtte birinin kruvaziyer gemisi olacağı tahmin ediliyor. 1 milyon 500 bin kişiye istihdam, günlük 160 geminin geçişine ev sahipliği yapması beklenen proje turizm yönünden de büyük katkı sağlayacak. Maestro Turizm yöneticisi Ömer Faruk Atay “Kanal İstanbul seyahat turizmini canlandıracak yegane projedir. Avrupa’nın büyük futbol kulüp başkanları Avrupa gemi limanlarına demir atmış gemilerini restore edip Kanal İstanbul projesine hazırlıyorlar. 5 bin, 700 ve 1.000 odalı bu kruvaziyer gemileri Kanal İstanbul projemizin Küçükçekmece ‘Sazlıdere’ dediğimiz bölgesinden devam ederek Karadeniz’e çıkacak. İstanbul yarımadası ve sahil şeridimizi gezerek dünyaya gerçekten büyük bir ivme kazandırıp reklam yapmış olacak. Ülkemize 8 milyar dolar katkısı olacak projeye şimdiden rezervasyon yaptırmak isteyen Avrupalı ve Arap müşteriler var. Biz bunların tüm donelerini topluyoruz. Gerçekten proje yapılmaya başladığı zaman fiyat çalışmalarını yapacağız ve tüm tur paketleri ortaya çıkmış olacak” dedi.

ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU

UĞUR ÇETİN İSTANBUL IHA