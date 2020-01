Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN - FETÖ’cü olduğu belirlenen eski MİT’çi Enver Altaylı, Alparslan Türkeş’ten Turgut Özal’a, Süleyman Demirel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na siyasetçilerin yanına kadar sızmış. 1963’te Albay Talat Aydemir’in darbe teşebbüsü başarısız olunca Kara Harp Okulu’ndan atılan Altaylı, 1968 yılında MİT’e CIA’in Türkiye Masası’nda görev yapan Özbek asıllı casus Ruzi Nazar’ın sayesinde girdi. Altaylı ayrıca, Nazar’ın hem talebesi hem de prensi olarak öne çıkan bir isim. 1974’te MİT’ten atılan Altaylı, MHP’nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş’in danışmanlığını yaptı. Türkeş’in talimatı üzerine Avrupa’da Türk dernekleri kurdu.



ÖNCE ÖZAL, SONRA DEMİREL

1986 yılında Almanya vatandaşlığına geçen Altaylı, 1991 yılında Türkiye’ye döndüğünde Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a danışmanlık yapmaya başladı. Altaylı, daha sonra dönemin Başbakanı Süleyman Demirel ile çalıştı. 1993 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Demirel’in yanından da ayrılan Altaylı, bu süreçlerde ANAP ve DYP’li pek çok bakan ve siyasetçiyle yakın ilişkiler kurdu.



CHP’Lİ DANIŞMAN İLE İRTİBATLI

Her dönemde örgütün fayda sağlayacağı isimlerle yan yana olan Enver Altaylı’nın son olarak da bir dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığını yapan ve daha önce de FETÖ ile ismi anılan Rasim Bölücek’le irtibatta olduğu tespit edildi. Enver Altaylı hakkında hazırlanan iddianamede, eski MİT’çinin cep telefonundan Rasim Bölücek’in FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le görüşmek istediğine yönelik mesajlar bulunduğu belirtiliyor.



DEVLETE SIZMANIN YOLUNU AÇTI

Enver Altaylı ilişkileri sayesinde, FETÖ’nün devletin her kademesine sızmasının yolunu açtı. Hükûmetin en üstteki isimleriyle birebir çalışan Altaylı, örgüt mensuplarının kritik noktalara gelmesini sağladı. Altaylı tarafından sızdırılan, siyasi parti genel başkanlarının danışmanları sayesinde FETÖ’nün ürettiği jargon ve operasyonel söylemler parti politikası gibi gösterildi.



HER İHANETİN ALTINDA O VAR

İddianamede, Altaylı’nın Türkiye’ye kurulan bütün tuzakların ve oyunların altından çıktığı belirtiliyor. İddianameye göre, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine faaliyetler yürüten Altaylı, FETÖ’nün ikinci adamı Mustafa Özcan ile görüşerek Gezi Parkı kalkışması, dershanelerin kapatılması ve 17-25 Aralık darbe girişiminde olayların gidişatını da yönlendirdi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le de bizzat görüşen Altaylı’nın ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi ve ekonomiye yapılan saldırıların yönetilmesinde de rolü olduğu tespit edildi.





İddianamede Enver Altaylı’nın, eski CIA ajanı Duanne Clarieddge ile birlikte 23 Şubat 2016’ya ait bir fotoğrafı yer aldı.



DEVLET SIRLARINI CIA’E VERDİ

İddianamede, FETÖ’nün CIA ile ilişkisinde kilit rol oynayan Enver Altaylı’nın, CIA’in Türkiye Masasında görev yapan Özbek asıllı casus Ruzi Nazar’ın yanı sıra eski ajan Duane Clarridge’in ile yakın temas içerisinde olduğu da belirtildi. Altaylı’nın devlet güvenliği açısından çok hassas sayılabilecek bilgileri dezenforme ederek yurt dışında CIA bağlantılı kişilere servis ettiği kaydedildi. İddianamede, Altaylı’nın ABD’de illegal usuller kullanan ve Orta ile Latin Amerika ülkelerinde yürütülen destabilizasyon (karıştırma) faaliyetlerinin sorumlusu eski ajan Clarieddge’nin metotlarını Türkiye’de uyguladığına da dikkat çekildi.



Kod adı ‘Hacıbey’

Enver Altaylı’nın, yazışmaları sırasında kod isim olarak ‘Hacıbey’ ifadesini kullandığı belirtildi. Altaylı’nın, temas kurduğu şahıslarla, FETÖ’nün üst düzey örgüt yöneticilerinin kullandığı SİGNAL ve Semple isimli programlar üzerinden haberleştiğine de dikkat çekildi.





Halkbank davası için uydurma rapor

ABD’deki Halk Bank davasının Türkiye aleyhine sonuçlanması için hain çalışmalar yapan Altaylı’nın dijital materyallerinde, ABD’de FETÖ’cüler tarafından hazırlanıp New York savcılığına sunulduğu değerlendirilen ‘uydurma’ raporlar çıktı. 25 Mayıs 2016 tarihli ‘Yabancı Devlet ve Banka Görevlilerine Rüşvet Verilmesi’ ile ‘İran Kurumlarına Yapılan Ödemeleri Gizlemek İçin Sahte Belgelerin Kullanılması’ başlıklı raporların, Reza Zarrab’ın 19 Mart 2016’da ABD’de gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra hazırlandığı ifade edildi. İddianamede, tıpkı Türkiye’den kaçarak ABD’deki davaya katılan FETÖ’cü polis Hüseyin Korkmaz gibi yurt dışına kaçırmaya çalıştığı eski MİT’çi Mehmet Barıner’i de bu davaya yabancı istihbarat servislerinin de yardımıyla müdahil yapmak istediği anlatıldı.



Trump’ın güvenlik danışmanına mektup yazmış

FETÖ’cü Enver Altaylı’dan ele geçirilen belgeler arasında, ABD’de başkanlık seçimi öncesinde Başkan Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışman Vekili olarak görev yapan emekli Korgeneral Michael Flynn’a hitaben yazdığı mektup da çıktı. Altaylı’nın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yazdığı değerlendirilen ‘Sayın General Flynn’ başlıklı mektupta şu ifadeler yer alıyor:

Zamanınızın ne kadar kıymetli olduğunun farkındayım. Orta Doğu haritası değişiyor. Seçimlerden sonra bu olumsuz gelişmeyle ilgileneceğinizi ümit ediyor ve biliyorum. ABD’deki seçim bütün dünya için çok önemli. Bütün kalbimle büyük bir zafer kazanmanızı ümit ediyorum. Ben şu anda Frankfurt’tayım. Kısa süre önce bir kitap yayınlandı. Kitapta, ‘benim CIA ile iş birliği yaparak kanlı eylemlere imza attığım’ yazıyor. Bu kitabı yazanlar Rusların talimatıyla hareket ediyor. Putin’in politikasına karşı çalışacağımı biliyorsunuz. Bu yüzden beni tasfiye etmek istiyorlar. Bir süre Belfast’te kalacağım. Türkiye’deki olumsuz gelişmeler nedeniyle görevime devam edemeyeceğim. Belfast, Washington ve Ankara arasında iyi bir lokasyon belirledim. Herhangi bir sorunuz olursa ya da benimle konuşmak isterseniz dilediğiniz zaman Skype üzerinden görüşebiliriz. En içten dileklerimle…