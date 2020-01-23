Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün operasyon için düğmeye basılmıştı. FETÖ/PDY üyelerine mali destek sağladıkları iddiasıyla MİT ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 13 sanık ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı.



YENİ ‘HÜCRE EVLERİ’ AÇMIŞLAR

FETÖ/PDY’nin örgütsel kodlarını gözler önüne seren ve yıllar içinde oluşturduğu kapalı yapısını şekillendiren bazı hücre evlerinin deşifre olduğunu fark eden şüphelilerin, aldıkları talimatlar doğrultusunda kapı kapı dolaşarak kendilerine yakın gördükleri esnaftan para topladıkları öğrenildi. Darbecilerin toplanan paralarla da deşifre olan evlerdeki örgüt üyelerine Çatalca ve Silivri gibi bölgelerde yeni ‘gaybubet’ evleri açtıkları tespit edildi. Farklı illerdeki örgüt mensuplarına ve İstanbul’da barınan FETÖ üyelerine maddi yardımda bulunarak kopmaların önlenmesi için gayret gösterdikleri belirlenen şüphelilerin, yeniden örgütsel toplantılar düzenlemeye başladıkları ortaya çıkarıldı.



KOPMALARI ÖNLEME ÇABASI

Zaman zaman kapalı kasa minibüslerde bir araya gelip seyir hâlindeki araçlarda gizli toplantılar gerçekleştirdikleri ortaya çıkan FETÖ üyelerinin, örgütteki kopmaların önüne geçebilmek için minibüslerde motivasyon konuşmaları yaptıkları ortaya çıktı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguları devam eden 13 şüpheliden ikisinde, FETÖ üyelerince kullanılan Bylock isimli şifreli haberleşme programı tespit edildi. İstanbul’da ve farklı illerdeki örgüt mensuplarına maddi yardımda bulunarak kopmaların önlenmesi için gayret gösterdiği belirlenen şüphelilerin, minibüslerde örgütsel toplantılar düzenledikleri kaydedildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Metro provokatörleri üç ilde gözaltına alındı

FETÖ provokatörleri, önceki gün Ankara metrosunda küstahça açık açık darbecilerin propagandasını yaptı. Metrodaki yolcuların FETÖ’cü provokatörlere sessiz kalması, 250 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin tek kelime etmemeleri tepki topladı. Eleştiriler sürerken Ankara polisi harekete geçti. FETÖ propagandası yapanlardan Y.A. Kahramankazan’da gözaltına alındı. B.Ç. İzmir’de, A.G. ise Kocaeli’de yapılan operasyonlarla yakayı ele verdi.