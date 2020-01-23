Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki paylaşımında, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesi kullanıldı.
Kuzey Irak'a hava operasyonu 2 terörist öldürüldü
23.01.2020 - 08:40 | Son Güncelleme: 23.01.2020 - 09:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : son dakika,haberler,operasyon,
676827 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/676827.aspx
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