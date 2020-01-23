Son dakika haberine göre; Bingöl ve Diyarbakır jandarma ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada toprağa çuval ve bidonlarla gömülü halde 1 ton 351 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Bingöl ve Diyarbakır'da ton 351 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
23.01.2020 - 12:21 | Son Güncelleme: 23.01.2020 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; Bingöl ve Diyarbakır jandarma ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada toprağa çuval ve bidonlarla gömülü halde 1 ton 351 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : bingöl,diyarbakır,
676884 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/676884.aspx
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