Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkan ve 2019-nCoV olarak adlandırılan yeni bir virüs türü nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti.

Vücudunda virüs saptanan kişilerin sayısı 583'e ulaştı. Hong Kong, Makao, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin ardından Singapur Sağlık Bakanlığı da ülkede korona virüsüne rastlandığını doğruladı.

Kaynağın yarasa ya da yılan olduğundan şüphe ediliyor

Daha önce virüsün Wuhan’da yasa dışı hayvanların satıldığı bir pazardan yayıldığı tespit edilmişti. Çin medyasında yer alan haberlere göre virüsün kaynağı yarasa ya da yılan olabilir.

Bazı uzmanlar ise virüslerin porsuk sıçanlarından gelmiş olabileceği görüşünde. Bu nedenle ülkenin pek çok yerinde kümes hayvanlarının dahi satışının yasaklandığı açıklandı.

Uzmanlardan 'coronavirus' uyarısı Dünyada yayılan ölümcül bir yeni salgın hastalığa karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan Pediatri Uzmanı Dr. Ali Şimşek, zorunlu kalmadıkça kalabalığa girilmemesi gerektiğini söyledi.