Baykal'ın yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Yapılan tahlillerin ardından Baykal'da Influenza virüsüne rastlandı. Baykal'a serum müdahalesi ile başlayan tedavi uygulanırken devlet protokolü de sürekli bilgi aldı.