Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baykal'ın yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Yapılan tahlillerin ardından Baykal'da Influenza virüsüne rastlandı. Baykal'a serum müdahalesi ile başlayan tedavi uygulanırken devlet protokolü de sürekli bilgi aldı.