Baykal'ın yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Yapılan tahlillerin ardından Baykal'da Influenza virüsüne rastlandı. Baykal'a serum müdahalesi ile başlayan tedavi uygulanırken devlet protokolü de sürekli bilgi aldı.
Deniz Baykal domuz gribine yakalanıp hastaneye kaldırıldı
23.01.2020 - 19:57 | Son Güncelleme: 23.01.2020 - 19:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski CHP Lideri Deniz Baykal halk arasında "domuz gribi" olarak bilinen Influenza virisüne yakalandı.
Etiketler : Deniz Baykal,
676979 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/676979.aspx
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