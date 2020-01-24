Görüntülerde Erdem, eşiyle birlikte lüks bir restorandan çıkıp, yakın zamanda aldığı son model aracıyla mekândan ayrılıyor.
FETÖ’ye üye olmakla suçlanan Erdem önce Yunanistan’a kaçmış, sonra da Türkiye’den çaldığı paralarla ABD’ye yerleşmişti.
Arif Erdem ABD’de böyle görüntülendi
24.01.2020 - 03:15 | Son Güncelleme: 24.01.2020 - 03:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari Arif Erdem, ABD’de bir restorandan çıkarken görüntülendi.
Görüntülerde Erdem, eşiyle birlikte lüks bir restorandan çıkıp, yakın zamanda aldığı son model aracıyla mekândan ayrılıyor.
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677029 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677029.aspx
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