Görüntülerde Erdem, eşiyle birlikte lüks bir restorandan çıkıp, yakın zamanda aldığı son model aracıyla mekândan ayrılıyor.
FETÖ’ye üye olmakla suçlanan Erdem önce Yunanistan’a kaçmış, sonra da Türkiye’den çaldığı paralarla ABD’ye yerleşmişti.