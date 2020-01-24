Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Kurum, UYARSİS ile alakalı yönetmelik taslağını görüşe açtı. Taslakta şunlar yer aldı:

∂ Operatörlerin SMS gönderim kapasiteleri arttırılacak. Ülke genelinde afet durumlarında bütün mobil kullanıcılara en geç bir dakika içerisinde SMS yollanacak. Mesajlar yurt dışından Türkiye’ye ziyarete gelmiş ve afet bölgesinde bulunan kişilere de anlık olarak iletilecek. Atılan mesajlar sırasında vatandaşların devam eden konuşma ve veri trafiği engellenmeyecek.

∂ Afet durumlarında, ABD’de kasırga ve Japonya’da depreme yönelik uyarılar için kullanılan hücresel yayın (cell broadcast) yoluyla mesajların gönderimini sağlayan Ticari Mobil Uyarı Sistemi (CMAS) devreye alınacak.

∂ UYARSİS, kamu kurum ve kuruluşları, kamu düzeni ile millî ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek anlarda da vatandaşa yaşanılan durumla ilgili anlık bilgilendirme yapılacak.