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İçişleri Bakanlığı: Okul çevrelerindeki olaylar yüzde 20 oranında azaldı
24.01.2020 - 09:37 | Son Güncelleme: 24.01.2020 - 09:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: Okul çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri sayesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde bir önceki yılın ilk dönemine göre, okullar çevresinde meydana gelen yaralama, tehdit, hakaret ve hırsızlık olayları yüzde 20 oranında azaldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : içişleri bakanlığı,
677071 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677071.aspx
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