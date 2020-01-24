Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, dün akşam saatlerinde ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konulan Baykal, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Baykal'ı hastanede ziyaret etti.
Deniz Baykal domuz gribi oldu! İşte son durumu
24.01.2020 - 09:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : deniz baykal,domuz gribi,son durum,story_,
677076 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677076.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER