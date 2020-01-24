Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Vahdettin Köşkü’nde görüşmesi başladı. Merkel, görüşmeyi yapmak üzere Vahdettin Köşkü’ne saat 14.40 sıralarında geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı yapılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Merkel görüşmesi başladı
24.01.2020 - 14:45 | Son Güncelleme: 24.01.2020 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmesi başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : erdoğan,merkel,
677128 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677128.aspx
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