Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Vahdettin Köşkü’nde görüşmesi başladı. Merkel, görüşmeyi yapmak üzere Vahdettin Köşkü’ne saat 14.40 sıralarında geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı yapılması bekleniyor.