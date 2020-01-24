Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel, ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'den ortak açıklama
24.01.2020 - 17:00 | Son Güncelleme: 24.01.2020 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel, ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenliyor.
Etiketler : cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,angela merkel,
677151 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677151.aspx
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