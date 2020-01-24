Şentop, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Elazığ/Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye’ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgedeki tespit ve çalışmalar ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz.”
TBMM Başkanı Şentop'tan Elazığ depremi açıklaması
24.01.2020 - 23:00 | Son Güncelleme: 24.01.2020 - 23:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Elazığ’daki depremle ilgili açıklama yaptı.
Şentop, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
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677174 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677174.aspx
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