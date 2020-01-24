Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şentop, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Elazığ/Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye’ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgedeki tespit ve çalışmalar ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz.”