Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi yayınladığı haritada, depremden etkilendiği bildirilen bölgeler görselleştirildi. Merkezin açıklamasına göre, depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.
Depremi 120 milyon kişi hissetmiş olabilir
24.01.2020 - 23:25 | Son Güncelleme: 24.01.2020 - 23:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin açıklamasına göre, Elazığ'daki 6.8'lik depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.
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