Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi yayınladığı haritada, depremden etkilendiği bildirilen bölgeler görselleştirildi. Merkezin açıklamasına göre, depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.