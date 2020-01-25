Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Elazığ ve Malatya’da deprem sonrası geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan vatandaşlarımız için okullarımızı açtık. Yurttaşlarımızın can güvenliği için teyakkuzdayız” ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk'tan deprem açıklaması
25.01.2020 - 01:22 | Son Güncelleme: 25.01.2020 - 01:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ ve Malatya’da deprem sonrası geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan vatandaşlar için okulların açıldığını bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan selçuk,elazığ,deprem,
677195 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677195.aspx
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