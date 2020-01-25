Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Elazığ ve Malatya’da deprem sonrası geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan vatandaşlarımız için okullarımızı açtık. Yurttaşlarımızın can güvenliği için teyakkuzdayız” ifadelerini kullandı.