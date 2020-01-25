Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Elazığ ve Malatya’da deprem sonrası geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan vatandaşlarımız için okullarımızı açtık. Yurttaşlarımızın can güvenliği için teyakkuzdayız” ifadelerini kullandı.